Από τις 27 Οκτωβρίου η εφαρμογή του χειμερινού ωραρίου στα εμπορικά καταστήματα της Μεσσήνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε ισχύ το Χειμερινό Ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Μεσσήνης για τη σεζόν 2025 – 2026.
Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης καλεί όλους να στηρίξουμε την τοπική αγορά, επιλέγοντας τα καταστήματα της πόλης μας και ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία.
Χειμερινό Ωράριο Καταστημάτων:
-
Δευτέρα: 08:30 – 14:00 (Απόγευμα κλειστά)
-
Τρίτη: 08:30 – 14:00 & 17:00 – 20:30
-
Τετάρτη: 08:30 – 14:00 (Απόγευμα κλειστά)
-
Πέμπτη: 08:30 – 14:00 & 17:00 – 20:30
-
Παρασκευή: 08:30 – 14:00 & 17:00 – 20:30
-
Σάββατο: 08:30 – 14:00
-
Κυριακή: Κλειστά