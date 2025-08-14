Αποκομιδή απορριμμάτων και ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο (video)

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας. Οι προσπάθειες εντείνονται λόγω της αυξημένης κίνησης στην πόλη, ώστε οι εορταστικές εκδηλώσεις να διεξαχθούν σε καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, ενώ παράλληλα απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να τηρούν τον Κανονισμό Καθαριότητας.

Παρά τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας, τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας θα βρίσκονται σε πλήρη δράση και στις 15 Αυγούστου 2025.

Τα απορριμματοφόρα θα κάνουν δρομολόγια σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ ειδικό μηχανικό σάρωθρο και εργαζόμενοι θα φροντίσουν για την καθαριότητα της παραλιακής ζώνης και των πολυσύχναστων δρόμων.

Από την Υπηρεσία Καθαριότητας, απευθύνεται για ακόμη μία φορά έκκληση προς πολίτες, κατοίκους και επισκέπτες, καθώς και επαγγελματίες, η απόρριψη των απορριμμάτων να γίνεται εντός των κάδων, καθώς υπενθυμίζεται ότι από τον κανονισμό καθαριότητας προβλέπονται πρόστιμα για τους παραβάτες.

Η διατήρηση της πόλης καθαρής, είναι υπόθεση όλων.