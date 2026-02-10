Αρχαία Ολυμπία: Σε εξέλιξη εργασίες βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας (video)

Μετά τις σοβαρότατες καταστροφές, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, στην Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως που άφησαν ολόκληρες περιοχές αποκομμένες, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανέλαβε άμεση δράση για την ανακούφιση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας , Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, μίλησε στην εκπομπή ‘’Τι λες τώρα’’ και την Αναστασία Μάντζαρη, για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον δημοτικό αγροτικό δρόμο του οικισμού Αμυγδαλή της Δημοτικής Κοινότητας Λαμπείας. Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της μετακίνησης των κατοίκων, των κτηνοτρόφων και των επαγγελματιών της περιοχής καθώς η πρωτοφανής διάβρωση του εδάφους και οι κατολισθήσεις έθεσαν εκτός λειτουργίας το κεντρικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.