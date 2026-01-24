Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1: Η Ένωση έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη

Η ΑΕΚ πήρε σημαντικό διπλό στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 1-0 του Αστέρα AKTOR χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο 38′. Οι Αρκάδες πίεσαν για την ισοφάριση αλλά ο Στρακόσα επενέβη σωτήρια όπου χρειάστηκε και κράτησε το μηδέν.

Η ΑΕΚ έφυγε με το τρίποντο από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς επικράτησε 1-0 του Αστέρα AKTOR. Το χρυσό γκολ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε ο καυτός Λούκα Γιόβιτς στο 38ο λεπτό, ο οποίος έφτασε τα 12 γκολ στο πρωτάθλημα.

Η φάση ξεκίνησε μετά από εξαιρετική κούρσα του Πήλιου που διένυσε αρκετά μέτρα με την μπάλα. Ο Βάργκα πήρε την μπάλα στα αριστερά, έκανε “ποδιά” στον Άλχο και έδωσε στον Γιόβιτς ο οποίος εκτέλεσε αριστοτεχνικά για το 1-0.

Διαβαστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.Sport24.gr πατώντας ΕΔΩ