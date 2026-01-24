Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
24
Ιανουάριος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1: Η Ένωση έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη

Share

Η ΑΕΚ πήρε σημαντικό διπλό στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 1-0 του Αστέρα AKTOR χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο 38′. Οι Αρκάδες πίεσαν για την ισοφάριση αλλά ο Στρακόσα επενέβη σωτήρια όπου χρειάστηκε και κράτησε το μηδέν.

Η ΑΕΚ έφυγε με το τρίποντο από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς επικράτησε 1-0 του Αστέρα AKTOR. Το χρυσό γκολ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε ο καυτός Λούκα Γιόβιτς στο 38ο λεπτό, ο οποίος έφτασε τα 12 γκολ στο πρωτάθλημα.

Η φάση ξεκίνησε μετά από εξαιρετική κούρσα του Πήλιου που διένυσε αρκετά μέτρα με την μπάλα. Ο Βάργκα πήρε την μπάλα στα αριστερά, έκανε “ποδιά” στον Άλχο και έδωσε στον Γιόβιτς ο οποίος εκτέλεσε αριστοτεχνικά για το 1-0.

Διαβαστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.Sport24.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode