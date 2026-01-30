Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά σε Αργολίδα και Λακωνία – 11 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (29.1.2026) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ευρώτα.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -14- άτομα, προσήχθησαν -8- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -8- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -2- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού,

άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού, -1- άτομο, για καταδικαστικό έγγραφο,

άτομο, για καταδικαστικό έγγραφο, -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στη Λακωνία ελέγχθησαν -8- άτομα, προσήχθησαν -3- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ύδατος και

-1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν -4- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.