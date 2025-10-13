Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
13
Οκτώβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Αθλητικό διήμερο στη Μεγαλόπολη- Μήνυμα συμμετοχής και συνεργασίας από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο

Share

Με μεγάλη επιτυχία και δυναμική συμμετοχή αθλητών από όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου στη Μεγαλόπολη οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι Αναπτυξιακοί Αγώνες Δρόμου Αντοχής με την επωνυμία “Κύπελλο Δρόμου Ανδρών 2025”.

Στην έναρξη των αγώνων παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αθλητές, προπονητές και διοργανωτές.

Ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία τέτοιων διοργανώσεων που «αναδεικνύουν τις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της πειθαρχίας, ενώ παράλληλα προβάλλουν τη Μεγαλόπολη και την Αρκαδία ως τόπους που μπορούν να φιλοξενούν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις».

Τόνισε, επίσης, ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποστηρίζει σταθερά δράσεις που προάγουν τη φυσική άσκηση, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και την ομαδικότητα — «αρχές που εμπνέουν τη νέα γενιά και ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες».

Οι αγώνες διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Τρίπολης, το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) και με την υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης. Συμμετείχαν αθλητές στις κατηγορίες Ανδρών (Elite, Νέων U23, Εφήβων και Μάστερ), Γυναικών (Elite, Νέων U23, Νεανίδων και Μάστερ) καθώς και Παίδων και Κορασίδων, σε ένα διήμερο που συνδύασε τον ανταγωνισμό με το αθλητικό ήθος.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ