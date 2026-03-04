Αβεβαιότητα στην αγορά καυσίμων (video)

«Κόκκινος» συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ημέρες στην παγκόσμια αγορά καυσίμων. Στη χώρα μας προς το παρόν οι αυξήσεις αγγίζουν κατά μέσο όρο τα 15 λεπτά, ωστόσο η αβεβαιότητα για το πως θα εξελιχθεί είναι μεγάλη.