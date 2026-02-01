Αύριο ανακοινώνει ο Μητσοτάκης αναθεώρηση του Συντάγματος -Στο τραπέζι και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Με τηλεοπτικό μήνυμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ότι ξεκινά η συζήτηση για σειρά αλλαγών στο Σύνταγμα, ενώ στη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά αύριο το βράδυ στον ΣΚΑΪ θα αναφερθεί περαιτέρω στις πρωτοβουλίες που αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθεί και το ζήτημα της άρσης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Η κυβέρνηση επισπεύδει την έναρξη του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά και θέλει να φέρει στο προσκήνιο τη μεταρρυθμιστική ατζέντα.

Περισσότερες πληροφορίες για το τι θα περιέχει η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing της Δευτέρας.

