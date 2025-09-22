Αυτές είναι οι ενισχύσεις σε 5 εκατ. πολίτες – Πώς κατανέμονται €2,5 δισ. το επόμενο οκτάμηνο

Ενισχύσεις συνολικού ποσού άνω των 2,5 δισ. ευρώ θα δουν τους επόμενους μήνες έως και τον Απρίλιο 2026, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες της χώρας. Πρόκειται για διπλές ή και τριπλές αυξήσεις εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες πολιτών, αλλά και σημαντική μείωση φορολογικών και άλλων βαρών.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα δουν τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί με πάνω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, οι νέοι έως 30 ετών, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σημαντική θα είναι και η ενίσχυση όσων νοικιάζουν σπίτι, καθώς τον Νοέμβριο καταβάλλεται για πρώτη φορά η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Ενώ, τον προσεχή Απρίλιο αναμένεται η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα υπερβεί τα 900 ευρώ και θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα.

