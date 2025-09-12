Τελευταία Νέα
Αυτή είναι η κρυφή λειτουργία των κλειδιών του αυτοκινήτου -Πώς θα την ενεργοποιήσεις

Μπορεί να έχεις αυτοκίνητο με σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί , αλλά γνώριζες ότι μπορείς να το βάλεις μπροστά χωρίς καν να μπεις μέσα; 

Το key fob είναι μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή που λειτουργεί σαν τηλεχειριστήριο για διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως το το ξεκλείδωμα θυρών ή το άνοιγμα του πορτμπαγκάζ. Ουσιαστικά, μιλάμε για τα σύγχρονα ασύρματα κλειδιά, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως RFID για ασφαλή επικοινωνία με τον δέκτη του οχήματος, επιτρέποντας πρόσβαση και χειρισμό χωρίς το παραδοσιακό κλειδί που πρέπει να μπει σε συγκεκριμένη θέση και λειτουργεί μηχανικά. Ωστόσο, πέρα από τις «κλασικές» λειτουργίες, σε αρκετές περιπτώσεις κρύβει δυνατότητες που πολλοί οδηγοί αγνοούν.

Αυτό ακριβώς αποκάλυψε ο Dom Giovanni (@car_connoisseur), γνωστός TikToker που μοιράζεται συμβουλές για αυτοκίνητα , παρουσιάζοντας την «κρυφή» λειτουργία των key fobs που επιτρέπει την απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα. Όπως εξηγεί στο βίντεό του, η διαδικασία γίνεται με συγκεκριμένο συνδυασμό πατημάτων, η οποία περιλαμβάνει αρχικά ένα πάτημα στο κουμπί ξεκλειδώματος και αμέσως μετά δύο πατήματα στο κουμπί κλειδώματος, με το δεύτερο πάτημα παρατεταμένο.
