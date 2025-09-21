Αυτοί είμαστε, αυτούς επιλέγουμε…

Τελευταία Νέα
Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Όλα  στη ζωή είναι  αλυσίδα. Και ο πολιτικός άντρας  είναι  τελευταίας  ποιότητας   στη χώρα μας  και ο πολίτης  ξεφτίλισε  τελείως τις επιλογές του ! Τι να λέμε τώρα ;  Είναι  δυνατόν να συγκρίνουμε κάποιον από τις επιλογές  μας, με  τους τεράστιους  του παρελθόντος ; Ποιος να αντικαταστήσει  τον Αντρεα  Παπανδρέου ; ο  Ανδρουλάκης ; Τον Γιωργο Γεννηματά ; ο Άδωνις Γεωργιάδης ;  Ποιος να αντικαταστήσει  τον Λεωνίδα Κύρκο ;  Ο Τσιπρας;  Τον Χαρίλαο Φλωράκη ; Ο Κουτσουμπας ;  Όπως ειπε πολύ σωστά και ο αρχηγός  του ΚΚΕ  , «Που τα  βρήκατε αυτά τα φρούτα» ; Αλλά και ο Ελληνικός λαός δεν πάει καλλίτερα ..Πρώτος σε ψήφους ο Άδωνις Γεωργιάδης !

Γιατί ρε  παιδιά ; Ένας  γυρολόγος είναι  που έβριζε την παράταξη που τον δέχτηκε …Αυτό είναι το ήθος που εκτιμάτε και ψηφίζετε ; Και τώρα είμαι σίγουρος ότι και ο Λοβέρδος θα εκτιναχθεί στα ουράνια σε ψήφους και θα πάρει και αξιώματα και όλα ..  Περισσότερη αξία έχει το ζωάκι ο χαμαιλέοντας  που αλλάζει χρώματα για να επιβιώσει, παρά ένας  πολιτικός που αλλάζει  κόμματα για να τα κονομήσει …

Αλλά  τα είπαμε.. Δεν πάτε να ψηφίσετε γιατί βαριέστε  να ξυπνήσετε  και το θεωρείτε  πολύ μπανάλ , αλλά όταν σας  σερβίρουν  τα 800 ευρο μισθό με 13  ώρες εργασίας σας  ξινίζει η μούρη σας !  Ασε που ψηφίζετε  ότι σας πει ο μπαμπάς που πέρασε από το γραφείο του πολιτευτακια και δήλωσε υποταγή ..Μάλλον σύμφωνα με τις επιλογές  μας, μας αξίζει και με το παραπάνω  αυτό που ζούμε …

