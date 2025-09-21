Αυτοί είμαστε, αυτούς επιλέγουμε…

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Όλα στη ζωή είναι αλυσίδα. Και ο πολιτικός άντρας είναι τελευταίας ποιότητας στη χώρα μας και ο πολίτης ξεφτίλισε τελείως τις επιλογές του ! Τι να λέμε τώρα ; Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε κάποιον από τις επιλογές μας, με τους τεράστιους του παρελθόντος ; Ποιος να αντικαταστήσει τον Αντρεα Παπανδρέου ; ο Ανδρουλάκης ; Τον Γιωργο Γεννηματά ; ο Άδωνις Γεωργιάδης ; Ποιος να αντικαταστήσει τον Λεωνίδα Κύρκο ; Ο Τσιπρας; Τον Χαρίλαο Φλωράκη ; Ο Κουτσουμπας ; Όπως ειπε πολύ σωστά και ο αρχηγός του ΚΚΕ , «Που τα βρήκατε αυτά τα φρούτα» ; Αλλά και ο Ελληνικός λαός δεν πάει καλλίτερα ..Πρώτος σε ψήφους ο Άδωνις Γεωργιάδης !

Γιατί ρε παιδιά ; Ένας γυρολόγος είναι που έβριζε την παράταξη που τον δέχτηκε …Αυτό είναι το ήθος που εκτιμάτε και ψηφίζετε ; Και τώρα είμαι σίγουρος ότι και ο Λοβέρδος θα εκτιναχθεί στα ουράνια σε ψήφους και θα πάρει και αξιώματα και όλα .. Περισσότερη αξία έχει το ζωάκι ο χαμαιλέοντας που αλλάζει χρώματα για να επιβιώσει, παρά ένας πολιτικός που αλλάζει κόμματα για να τα κονομήσει …

Αλλά τα είπαμε.. Δεν πάτε να ψηφίσετε γιατί βαριέστε να ξυπνήσετε και το θεωρείτε πολύ μπανάλ , αλλά όταν σας σερβίρουν τα 800 ευρο μισθό με 13 ώρες εργασίας σας ξινίζει η μούρη σας ! Ασε που ψηφίζετε ότι σας πει ο μπαμπάς που πέρασε από το γραφείο του πολιτευτακια και δήλωσε υποταγή ..Μάλλον σύμφωνα με τις επιλογές μας, μας αξίζει και με το παραπάνω αυτό που ζούμε …