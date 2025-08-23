Τελευταία Νέα
Αυξήθηκε το πρόστιμο για τη ρευματοκλοπή, στα 49,4 λεπτά η κάθε κιλοβατώρα

Τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), με την οποία επανακαθορίζεται το πρόστιμο για ρευματοκλοπή στην κάθε κατηγορία κατανάλωσης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, οι οικιακοί καταναλωτές που προχώρησαν σε ρευματοκλοπή, θα χρεωθούν πρόστιμο 49,45 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αναλυτικά, οι νέες χρεώσεις στον παρακάτω πίνακα:

screenshot

