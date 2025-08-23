Αυξήθηκε το πρόστιμο για τη ρευματοκλοπή, στα 49,4 λεπτά η κάθε κιλοβατώρα

Τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), με την οποία επανακαθορίζεται το πρόστιμο για ρευματοκλοπή στην κάθε κατηγορία κατανάλωσης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, οι οικιακοί καταναλωτές που προχώρησαν σε ρευματοκλοπή, θα χρεωθούν πρόστιμο 49,45 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Πάντως, παραμένει ίδια η προσαύξηση ως ποσοστό, η οποία φτάνει το 100% του κόστους προμήθειας (κόστος ρεύματος συν ρυθμιζόμενες χρεώσεις) για όλες τις κατηγορίες πλην των Κοινωνικών Τιμολογίων, όπου τοποθετείται σε 50%.

Αναλυτικά, οι νέες χρεώσεις στον παρακάτω πίνακα:

