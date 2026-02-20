Χάϊδω Παναγιωτοπούλου: «Η Αντιπολίτευση επέβαλε τη λύση και ΣΩΖΕΙ το έργο του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ των Γαργαλιάνων – Το ΕΣΠΑ εκθέτει ανεπανόρθωτα τον κ. Δήμαρχο»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την απάντηση της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΠΕΚΑ, Αρ. Πρωτ. 26586/16-02-2026), η οποία εκδόθηκε κατόπιν δικής μας αίτησης, ο κ. Δήμαρχος επιχειρεί να βαφτίσει το «ψάρι κρέας». Η πραγματικότητα όμως τον διαψεύδει οδυνηρά:

Η Αντιπολίτευση «έδεσε» τη χρηματοδότηση κόντρα στον Δήμαρχο

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Φεβρουαρίου 2026, η αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση για την υποβολή της αρχικής μελέτης (με υποθαλάσσιο αγωγό), η οποία υπερψηφίστηκε–παρά την αντίθετη στάση της Δημοτικής Αρχής– χάρη στη στήριξη και λογικών φωνών από τη συμπολίτευση. Σήμερα, το έγγραφο της ΕΥΔ που προκαλέσαμε εμείς, μας δικαιώνει πανηγυρικά: Η χρηματοδότηση δίνεται ΜΟΝΟ αν το έργο υποβληθεί όπως είχε σχεδιαστεί (2014-2020), με το ίδιο οικονομικό και φυσικό αντικείμενο όπως χαρακτηριστικά λέει η απάντηση της διαχειριστικής αρχής Αν περάσει το πείραμα του Δημάρχου, με την υπό διαβούλευση μελέτη που μας παρουσίασε στη βιβλιοθήκη των Γαργαλιανων η οποία αναφέρεται στο τριτοβάθμια επεξεργασία και κατάργηση του υποθαλάσσιου αγωγου το έργο θα εχει χαθει οριστικά. Ποιος είναι ο ψεύτης; Η Αλήθεια των εγγράφων.

Το έγγραφο που εμείς φέραμε στο φως και εκείνος προσπαθεί να οικειοποιηθεί, γράφει ξεκάθαρα: «Απόφαση απένταξης… μεταξύ των οποίων και η παρούσα». Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του παλιού ΕΣΠΑ από τον Δήμο οδήγησε στην απένταξη. Το έργο το σώζει η Κυβέρνηση ως «μεταφερόμενο» και η Αντιπολίτευση με τη σωστή της απόφαση στις 12/2. Ο Δήμαρχος ακόμα δεν έχει υποβάλει φάκελο!

Ενώ ο κ. Δήμαρχος πανηγυρίζει στα ΜΜΕ, η Υπηρεσία αποκαλύπτει ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν έχει καν υποβάλει την πρότασηστην ανοιχτή πρόσκληση 21246. Η διγλωσσία του Δημάρχου (άλλα τάζει στη διαβούλευση και άλλα τον αναγκάζει το ΕΣΠΑ να κάνει) είναι ο λόγος που το έργο παραμένει «κολλημένο» στα χαρτιά. Η Σκόπιμη Απόκρυψη της Αλήθειας.

Ο Δήμαρχος έσπευσε να δώσει στα ΜΜΕ την απάντηση της Υπηρεσίας, αποσιωπώντας όμως ότι αυτή εκδόθηκε μετά από δικό μας ερώτημα και ότι εκθέτει τη δική του διοικητική ανεπάρκεια. Αποφεύγει επίσης να απαντήσει στα ερωτήματά μας για τις ευθύνες της καθυστέρησης και το επιπλέον κόστος.

Ο κ. Δήμαρχος οφείλει μια δημόσια συγγνώμη στην αντιπολίτευση και στους πολίτες των Γαργαλιάνων. Η δική μας πρωτοβουλία και η δική μας ψήφος στις 12/2/2026 ( Τσικνοπέμπτη 2026) προστάτεψαν τα χρήματα του έργου από τους επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς της Δημοτικής Αρχής.

Τον καλούμε να σταματήσει τα επικοινωνιακά σόου και να εφαρμόσει ΤΩΡΑ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποβάλλοντας τον φάκελο της αρχικής μελέτης πριν χαθεί και αυτή η ευκαιρία.

Κυπαρισσία, 20-02-2026

Χάιδω Παναγιωτοπούλου

Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης- Παράταξης «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ »

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ