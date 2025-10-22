Χειροπέδες σε 55χρονο για διατάραξη δικαστικής συνεδρίασης και παράνομη ηχογράφηση

Στη σύλληψη ενός 55χρονου ημεδαπού προέβησαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλαμάτας για διατάραξη δικαστικής συνεδρίασης και ηχογράφηση εντός των δικαστηρίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γραφεία του δικαστικού μεγάρου, όπου ο άνδρας βρισκόταν για υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση και να ηχογραφούσε με το κινητό του τηλέφωνο. Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο παρενέβησαν και επιχείρησαν τη σύλληψή του. Ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε, προβάλλοντας αντίσταση, πριν τελικά συλληφθεί.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες (21.10.2025) το πρωί, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, 55χρονος ημεδαπός, γιατί διαπιστώθηκε να προβαίνει σε διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων, ενώ παράλληλα προέβαινε και σε παράνομη ηχογράφηση με τη χρήση κινητού του τηλεφώνου. Προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ο ανωτέρω αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς. Κατασχέθηκε -1- κινητό τηλέφωνο. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας