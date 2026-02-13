Chris Deepak: Ο Μεσσήνιος producer, remixer και Dj στην εκπομπή ‘’Τι λες τώρα’’ (video)

Ο γνωστός producer, remixer και DJ, Chris Deepak, βρέθηκε στο studio της εκπομπής «Τι Λες Τώρα» σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Αναστασία Μάντζαρη. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά το 1998, ο Chris Deepak ξετύλιξε το νήμα της καριέρας του, από τις θρυλικές νύχτες στο Glam μέχρι τις κυκλοφορίες του σε κορυφαία παγκόσμια labels όπως MoBlack , Shelter Records κ.α.. Μίλησε για τις συνεργασίες του με εμβληματικά ονόματα της εγχώριας και διεθνούς σκηνής, αλλά και για την εμπειρία του να μοιράζεται το booth με «ιερά τέρατα» της dance μουσικής, όπως Nina Kraviz, Argy , Claptone, Hyenah, Echonomist, Terry Lee Brown Jr, Michel Cleis, Jojo Flores κ.α. Τέλος, μοιράστηκε το πάθος του για το βινύλιο, μια «ιερή» συνήθεια 30 ετών που παραμένει η κινητήριος δύναμη πίσω από τον αυθεντικό του ήχο.