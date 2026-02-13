Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
13
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Chris Deepak: Ο Μεσσήνιος producer, remixer και Dj στην εκπομπή ‘’Τι λες τώρα’’ (video)

Share

Ο γνωστός producer, remixer και DJ, Chris Deepak, βρέθηκε στο studio της εκπομπής «Τι Λες Τώρα» σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Αναστασία Μάντζαρη. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά το 1998, ο Chris Deepak ξετύλιξε το νήμα της καριέρας του, από τις θρυλικές νύχτες στο Glam μέχρι τις κυκλοφορίες του σε κορυφαία παγκόσμια labels όπως  MoBlack , Shelter Records κ.α.. Μίλησε για τις συνεργασίες του με εμβληματικά ονόματα της εγχώριας και διεθνούς σκηνής, αλλά και για την εμπειρία του να μοιράζεται το booth με «ιερά τέρατα» της dance μουσικής, όπως  Nina Kraviz, Argy , Claptone, Hyenah, Echonomist, Terry Lee Brown Jr, Michel Cleis, Jojo Flores κ.α. Τέλος, μοιράστηκε το πάθος του για το βινύλιο, μια «ιερή» συνήθεια 30 ετών που παραμένει η κινητήριος δύναμη πίσω από τον αυθεντικό του ήχο.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode