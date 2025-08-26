Χρήστος Λαμπρόπουλος: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε πρωτοβουλίες που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θανιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος» τέλεσε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 το καθιερωμένο μνημόσυνο στη μνήμη των Θανιωτών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα στους αγώνες του Έθνους, καθώς και όλων των συμπατριωτών που έχουν φύγει από τη ζωή. Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θάνα, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή πλήθους συγγενών, μελών του συλλόγου και κατοίκων.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος με την παρουσία του τίμησε τη μνήμη των ηρώων και υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής συνέχειας και της συλλογικής μνήμης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Λαμπρόπουλος σημείωσε:

«Η θυσία των Θανιωτών που αγωνίστηκαν και έπεσαν για την ελευθερία αποτελεί παρακαταθήκη τιμής και ευθύνης για όλους μας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε πρωτοβουλίες που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη και μεταδίδουν στις νέες γενιές τις αξίες της πατρίδας, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας».