Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια – Αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Δημήτρη Κουκούτση και Στάθη Μπούκουρα

Λίγο πριν κατεβάσει οριστικά αυλαία η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο στέλνει στη φυλακή τη σύζυγό του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια που καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε 5 χρόνια κάθειρξη.

Η πρώην βουλευτής του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής πρωτόδικα καταδικάστηκε σε εξαετή κάθειρξη αλλά με αναστολή και δεν πήγε…μια μέρα φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (11.03.2026) το δικαστήριο επέβαλε στη διευθυντήριο του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, ίδιες ποινές με αυτές που έλαβαν στον πρώτο βαθμό. Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος καταδικάστηκαν τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη.

Για τον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση το δικαστήριο μετέτρεψε σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως. Σε χρηματική μετατράπηκε η ποινή και για τους Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή για τους πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο, Δημήτρη Κουκούτση. Επίσης ανέστειλε την ποινή για τους καταδικασμένους Αριστόδημο Δασκαλακη και Γιώργο Τσιακανίκα. Για την αναστολή έκτισης ποινής επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Στη φυλακή μπαίνουν επίσης ο Γιώργος Δήμου, καταδικασμένος για συνέργεια στη δολοφονία Φύσσα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας τελεσίδικα καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθειρξη. Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος τελεσίδικα καταδικασμένος σε 7 χρόνια κάθειρξη, που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει φυλακή, αλλά και ο Γιώργος Σκάλκος που επίσης διατηρεί ποινή κάθειρξης 7 ετών και δεν έχει εκτίσει ποινή έως σήμερα.

