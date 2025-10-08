Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Ξεπέρασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων η τιμή του χρυσού καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς η οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γαλλία σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed οδηγούν τους επενδυτές στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Μιλώντας στο Reuters o αναλυτής της Marex, Edward Meir εξηγεί ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία, η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και το συνεχιζόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ρίχνουν καύσιμα στο ράλι του χρυσού.

Πηγή: in.gr