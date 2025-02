Δείτε LIVE στις 18:00 την 5η συνεδρίαση για το 2025 του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας

Δείτε στις 18:00 στο BEST Hybrid 1 αλλά και εδώ την 5η συνεδρίαση για το 2025 του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας.

Αναλυτικά τα θέματα

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

1. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για «Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης Η/Ο – υπαίθριο πάρκινγκ αυτοκινήτων με υπαίθριο πλυντήριο αυτοκινήτων και πρατήριο υγρών καυσίμων», σε εκτός σχεδίου περιοχή στη Δημοτική Κοινότητα Μικρομάνης. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

2. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για «Ανέγερση νέας υπαίθριας εγκατάστασης αποθήκευσης φιαλών υγραερίου», επί δημοτικής οδού στη Δημοτική Κοινότητα Αντικαλάμου. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

3. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη λειτουργία «Επαγγελματικού Εργαστηρίου Αλουμινοσιδηροκατασκευών», επί δημοτικής οδού στη Δημοτική Κοινότητα Αρφαρών. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

4. Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

5. Απαλλαγή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

7. Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την παραχώρηση – μεταφορά του Επιχειρησιακού Κέντρου στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)

8. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2025. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

11. Επί πρακτικού ακαταλληλότητας και ασύμφορου κυκλοφορίας επιβατικού οχήματος Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος)

Δ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2024, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία)

15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2025 απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία)

16. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/2025 και 2/2025 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, οι οποίες αφορούν στην έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, αντίστοιχα, της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)

17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση πινάκων στοχοθεσίας προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)