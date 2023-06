Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 1 την 13η συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας στο φόντο και των όσων έχουν συμβεί τελευταία με την ύδρευση, που αναμένεται προ ημερησίας να τεθεί ως ζήτημα. Από την άλλη μια σειρά από θέματα απασχολούν την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

της υπ’ αριθμ. 13/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που θα διεξαχθεί, την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 7:00 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

1. Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας και χειριστών – οδηγών κατά την αντιπυρική περίοδο 2023. (Εισηγητές: κα Αγγελή Μαρία, κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης)

2. Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Καλαμάτας, με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, λόγω επειγουσών αναγκών. (Εισηγητές: κα Αγγελή Μαρία, κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης)

3. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, για την απασχόλησή τους στο Δήμο Καλαμάτας κατά την περίοδο 2023-2024. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

4. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων του ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ Εργατικό Δυναμικό ΚΕΤΕΚ) της Σχολής ΕΠΑΣ μαθητείας Καλαμάτας, για την απασχόλησή τους στο Δήμο Καλαμάτας κατά το σχολικό έτος 2023-2024. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

5. Επί του πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Μαρινάκης Σαράντος)

7. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας Μεσσηνίας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

8. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Β΄ Δόση έτους 2023). (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)

9. Τροφεία Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

10. Συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. 27/2023 και 91/2023 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ¨Καθορισμός κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και άνοιγμα λογαριασμών για τη διαχείριση αυτών¨. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

11. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη θέση ¨Βάλτος¨ του Δήμου Καλαμάτας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ). (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

12. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους. 1η εισήγηση 2η εισήγηση (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

13. Ρύθμιση κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης. Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3 Σχέδιο 4 (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

14. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Ν. Πλαστήρα στην Καλαμάτα για λειτουργία επιχείρησης. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

15. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Σοφοκλέους 31 στο Ο.Τ. 119 του Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

17. Χορήγηση άδειας τομής και δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 1η εισήγηση 2η εισήγηση 3η εισήγηση (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)