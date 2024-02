Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 1 την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Συνεδριάζει σήμερα στις 7:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στην αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη, στο Ιστορικό Δημαρχείο. Τη σημερινή, 5η/2024, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της τηλεόρασης Best, στο Best Hybrid 1.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 5/2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στη 5η/2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 7:00 μ.μ., στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υποβολή πρότασης επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της ΠΠ 2014 – 2019 του Δήμου Καλαμάτας στο Πρόγραμμα ¨ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ¨ 2021 – 2027 στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 36419/06-02-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΑ7Λ1-2ΝΡ) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ¨ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ¨. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος) Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 2. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας (Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας) για την υλοποίηση του έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 3. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Ν. Πλαστήρα στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας για τη λειτουργία «Επαγγελματικού εργαστηρίου παρασκευής έτοιμου γεύματος (catering)». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 4. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Αντικαλάμου για τη λειτουργία επιχείρησης «Χονδρικού εμπορίου – Αποθήκης». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 5. Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 87/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Διεύρυνση παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Βασ. Γεωργίου (κεντρική πλατεία Καλαμάτας)», ως προς την διάρκεια ισχύος αυτής. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα) 7. Καθορισμός περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 8. Έγκριση διενέργειας προκήρυξης για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους» περιόδου 2023 – 2024. (Εισηγητής: κ. Λαζαρίδης Γεώργιος) 9. Τροποποίηση – διόρθωση Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης) 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας για την διαχείριση των καταγγελιών αναφορικά με τον Ν. 4830/2021. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης) 12. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Δημοτική Επιτροπή. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 13. Καθορισμός αποζημίωσης Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 της επιχείρησης.

(Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)