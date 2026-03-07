Δείτε σήμερα LIVE στο BEST στις 3 μ.μ. το ντέρμπι ανόδου ανάμεσα σε Πανιώνιο και Καλαμάτα

Στα playoffs της Super League 2, η Καλαμάτα ξεχωρίζει ως πρωταγωνίστρια της ανόδου. Η «Μαύρη Θύελλα» κρατά την τύχη στα χέρια της μετά από νίκες επί Ολυμπιακού Β’ (3-0) και Μαρκό (2-0), ενώ ο Πανιώνιος έχασε έδαφος.
Στο μεγάλο σημερινό τηλεοπτικό ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη χρειάζεται μια νίκη για να κάνει το πιο κρίσιμο βήμα για την επιστροφή της στη Super League, με όλη τη Μεσσηνία να περιμένει την ιστορική στιγμή.
Το σημερινό ντέρμπι που θα κάνει σέντρα στις 3 μ.μ., θα προβληθεί LIVE από την τηλεόραση BEST μέσω του Action24.
Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας
Την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα. Ο προπονητής, Αλέκος Βοσνιάδης, ανακοίνωσε την αποστολή η οποία αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά: Γκέλιος, Λαδάς, Παναγιώτου, Βαφέας, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Τάχατος, Καλουτσικίδης, Σπυράκος, Τσίνο Μορέιρα, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσορνομάζ, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Μιράντα, Κωτσόπουλος, Μάντζης, Χορδάν, Μπονέτο, Λυμπεράκης, Μουζάκης.