Δεκαπενταύγουστος: Σε Δήμιοβα και Βουλκάνο το επίκεντρο του εορτασμού του «Πάσχα του καλοκαιριού» στη Μεσσηνία (video)

Με θρησκευτική κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών γιορτάζεται στη Μεσσηνία η Κοίμηση της Θεοτόκου, το λεγόμενο και «Πάσχα του καλοκαιριού». Το επίκεντρο του εορτασμού βρίσκεται στη Μονή Δημιοβας στο όρος Καλάθι στους πρόποδες του Ταϋγέτου και στο ιστορικό μοναστήρι του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη στην κεντρική Μεσσηνία.

Χθες στο Βουλκάνο τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, και σήμερα ο χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. κ. Χρυσοστόμου θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας. Παράλληλα, εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πολλούς ναούς και ξωκλήσια της Μεσσηνίας, όπως στο Μαρδάκι στον Ταΰγετο, στο εκκλησάκι της Παναγίας στη νήσο Πρώτη, αλλά και σε πολλά χωριά του νομού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις για τους πιστούς

Για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων στο Βουλκάνο, έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, με απαγόρευση στάθμευσης σε σημεία πλησίον της μονής και καθοδήγηση των οχημάτων σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης. Η άνοδος των οχημάτων στο μοναστήρι θα γίνεται από τη Λάμπαινα και η κάθοδος από τη γέφυρα της Βαλύρας.

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να κινούνται με προσοχή λόγω αυξημένης κίνησης.

Στη Μαραθούπολη, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία στο εκκλησάκι της Παναγίας στη νήσο Πρώτη, θα πραγματοποιούνται δρομολόγια με καραβάκι, σήμερα στις 17:00 για τον Εσπερινό και αύριο στις 07:00 για την πανηγυρική θεία λειτουργία.

Αυξημένη κίνηση και πληρότητες στο 100%

Η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλύματα σε όλη τη Μεσσηνία αγγίζει το 100% αυτές τις ημέρες, καθώς πέρα από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, σε πολλά χωριά διοργανώνονται και πανηγύρια, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα τονώνει την τοπική οικονομία, ενώ η Μεσσηνία αναδεικνύεται και φέτος σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Δεκαπενταύγουστου.

Οι επισκέπτες στην περιοχή είναι κυρίως Έλληνες ενώ και αρκετοί είναι και οι Ιταλοί ταξιδιώτες.