Δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ΠΑΕ Καλαμάτα στην ΕΠΣ Μεσσηνίας να μην διεξαχθούν αγώνες την Κυριακή, ημέρα της φιέστας – Τι απαντά ο πρόεδρος της Ένωσης

Η Μαύρη Θύελλα αυτή την Κυριακή γιορτάζει. Μετά από 26 ολόκληρα χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και μαζί της γιορτάζει μια ολόκληρη πόλη που περίμενε αυτή τη στιγμή με υπομονή, πίστη και αγάπη για την ομάδα.
Με σεβασμό προς όλους τους συλλόγους και το τοπικό ποδόσφαιρο, η ομάδα μας κατέθεσε αίτημα στην ΕΠΣ Μεσσηνίας ώστε εκείνη την ημέρα να μην διεξαχθούν αγώνες. Ο λόγος απλός και αυτονόητος: να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να βρίσκεται στη γιορτή της ομάδας και της πόλης.
Δυστυχώς, το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό.
Θα θέλαμε λοιπόν να εκφράσουμε τις πιο «θερμές» μας ευχαριστίες προς τον κ. Σπηλιώτη για την ιδιαίτερη ευαισθησία που επέδειξε απέναντι σε μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς, σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη και την ομάδα που εκπροσωπεί τον νομό, βρέθηκε ο τρόπος να… μην διευκολυνθεί ούτε στο ελάχιστο η συμμετοχή του κόσμου.
Η Μαύρη Θύελλα επέστρεψε εκεί που ανήκει και αυτό δεν αλλάζει.
Σπηλιωτης: «Δεν μας ζήτησε κανείς να αλλάξει ημέρα ούτε ώρα»
Σε επικοινωνία που είχαμε τον πρόεδρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας για το θέμα δήλωσε τα εξής: «Κανένα σωματείο δεν επικοινώνησε με την διοργανώτρια για αλλαγή ημέρας ή ώρας διεξαγωγής αγώνα λόγω ότι το Σάββατο είναι εργάσιμη ημέρα. Τα σωματεία επιθυμούσαν οι αγώνες να παραμείνουν Κυριακή και το απόγευμα να παραβρεθούν στην φιέστα που θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Δεν μας ζήτησε κανείς να αλλάξει ημέρα ούτε ώρα, και ως οφείλαμε εμείς αφήσαμε το πρόγραμμά μας ως έχει – είναι ορισμένο από τον Ιανουάριο- όσοι όμως, ζήτησαν αλλαγή, διοικήσεις ομάδων και όχι τυχόν αθλητές, το αίτημά τους έγινε αποδεκτό», είπε ο κ. Σπηλιώτης
Για καυτηριάσει επίσης τις δημόσιες τοποθετήσεις από στελέχη της παράταξης Βασιλόπουλου σημειώνοντας ότι «επειδή είδαμε δηλώσεις ανθρώπων του κου Βασιλόπουλου στα site, να λένε πως καλό να μην γίνουν παιχνίδια, να πω εδώ ότι ο Εθνικός Καλαμάτας η γυναικεία ομάδα του ιδίου του κου Βασιλόπουλου – ομάδα Γ εθνικής -, – δεν υπέβαλε ποτέ αίτημα προς την ΕΠΟ για αλλαγής ημέρας και ώρας για το σωματείο του! Δεν τον ενδιαφέρει καν …».
ΜΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΏΝΩΝ
Μετά από επικοινωνία ανάμεσα στον Πρόεδρο της Ε.Π.Σ.Μ. κύριο Σπηλιώτη Βασίλειο και τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ κύριο Πρασσά Γέωργιο , αναβάλλονται όλοι οι αγώνες της Α’ και Β’ τοπικής κατηγορίας.
Ζητάμε συγνώμη προς όλα τα σωματεία της δύναμής μας για την αναστάτωση.
Υ.Γ1. Ο μόνος αγώνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 15:00, την ίδια ώρα με το παιχνίδι της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, είναι ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ , είναι Πρωτάθλημα Γ ‘ εθνικής κατηγορίας Γυναικών, ορισμένο από την ΕΠΟ, δεν υπήρξε κάποιο αίτημα από το σωματείο του ΕΘΝΙΚΟΎ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για την αλλαγή της ημέρας ή της ώρας διεξαγωγής του αγώνα για να μην συμπίπτει με τον αγώνα της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
Υ.Γ2 Την Δευτέρα θα βγει ανακοίνωση για το νέο πρόγραμμα των αγώνων των κατηγοριών Α’ και Β’ .