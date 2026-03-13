Δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ΠΑΕ Καλαμάτα στην ΕΠΣ Μεσσηνίας να μην διεξαχθούν αγώνες την Κυριακή, ημέρα της φιέστας – Τι απαντά ο πρόεδρος της Ένωσης

Η Μαύρη Θύελλα αυτή την Κυριακή γιορτάζει. Μετά από 26 ολόκληρα χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και μαζί της γιορτάζει μια ολόκληρη πόλη που περίμενε αυτή τη στιγμή με υπομονή, πίστη και αγάπη για την ομάδα.

Με σεβασμό προς όλους τους συλλόγους και το τοπικό ποδόσφαιρο, η ομάδα μας κατέθεσε αίτημα στην ΕΠΣ Μεσσηνίας ώστε εκείνη την ημέρα να μην διεξαχθούν αγώνες. Ο λόγος απλός και αυτονόητος: να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να βρίσκεται στη γιορτή της ομάδας και της πόλης.

Δυστυχώς, το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό.

Θα θέλαμε λοιπόν να εκφράσουμε τις πιο «θερμές» μας ευχαριστίες προς τον κ. Σπηλιώτη για την ιδιαίτερη ευαισθησία που επέδειξε απέναντι σε μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς, σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη και την ομάδα που εκπροσωπεί τον νομό, βρέθηκε ο τρόπος να… μην διευκολυνθεί ούτε στο ελάχιστο η συμμετοχή του κόσμου.

Η Μαύρη Θύελλα επέστρεψε εκεί που ανήκει και αυτό δεν αλλάζει.