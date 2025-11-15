Συνεχίζουν το… bonding στην Φλώρινα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το «παρών» στο φετινό καζάνι που διοργάνωσε ο βουλευτής Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου.

Στο γλέντι του κ.Παπασωτηρίου παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος νωρίτερα επισκέφθηκε την έδρα του 1ου Συντάγματος Πεζικού, στην Φλώρινα.

Την πρόσκληση του βουλευτή Παπασωτηρίου αποδέχθηκε ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, που βρέθηκε στην Φλώρινα με την οικογένειά του, ενώ παρών ήταν επίσης και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης. Ακόμη στη μεγάλη γαλάζια μάζωξη της Φλώρινας βρέθηκε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Παρών ήταν ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρεκας και η πρώην γραμματέας Μαρία Συρεγγέλα. Ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου μετέβη στην Φλώρινα κατευθείαν μετά την άφιξη του στην Ελλάδα από το Βερολίνο που συμμετείχε σε εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του ελληνογερμανικού διαλόγου think-tank που διοργανώθηκε από το Delphi Economic Forum και το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων & Ασφαλείας SWP.

Τον συνάδελφο τους τίμησαν με την παρουσία τους ακόμη οι βουλευτές: Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Στρατος Σιμόπουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Φώντας Μπαραλιάκος, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Μαρία Αντωνίου, Στάθης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Γιώργος, Θόδωρος Καράογλου, Χρήστος Καπετάνος, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Ζεμπίλης, Φάνης Παπάς, Σπύρος Κουλκουδίνας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου και ο πρώην αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Γιάννης Φυτόπουλος.

Πηγή: Parapolitika