Συνεχίζουν το… bonding στην Φλώρινα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το «παρών» στο φετινό καζάνι που διοργάνωσε ο βουλευτής Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου.