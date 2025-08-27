ΔΕΘ: Στήριξη μεσαίας τάξης και οικογένειας φέρνει η κυβέρνηση – Για «νοσταλγούς των μνημονίων» χαρακτηρίζει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης

Στη μεσαία τάξη και στην ενίσχυση της οικογένειας, μακριά από τις λογικές των «λεφτόδεντρων», που υιοθετούν ξανά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναμένεται να εστιάσει στη ΔΕΘ, που ανοίγει τις πύλες της τις προσεχείς ημέρες, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα, όπως πχ το δημογραφικό που αποτελεί παγκοσμίως μία μεγάλη κρίση, και μια πληγή στη χώρα μας, με το να ληφθούν κάποια καλά μέτρα υπέρ του, αλλά γιατί ήρθε η ώρα, σε συνέχεια όλων όσων έχουμε κάνει, να στηρίξουμε περισσότερο και να βάλουμε στο πυρήνα της πολιτικής μας τη μέση ελληνική οικογένεια» τονίζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν πως «στόχος της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να αυξάνεται διαρκώς το εισόδημα και των οικονομικά ασθενέστερων και της μεσαίας τάξης, μεγαλώνουμε την πίτα της οικονομίας με ανάπτυξη, δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και μείωση φόρων».

Μάλιστα χαρακτηριστικά σημειώνουν πως «εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά από τη μεσαία τάξη, και να τα δώσουμε στους φτωχότερους, θέλουμε να γίνουν πλουσιότεροι όλοι. Δηλαδή, ν’ ανέβει το εισόδημα και των φτωχότερων και της μεσαίας τάξης».

«Υπάρχουν δύο δρόμοι να το πετύχεις αυτό. Ένας ουτοπικός κι ένας πραγματικός. Ο ουτοπικός είναι ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, των κομμάτων “της Αριστεράς και της Προόδου”, εντός εισαγωγικών, τα “λεφτόδεντρα”. Ο μόνος δρόμος τον οποίο ήδη ακολουθούμε με σημαντική επιτυχία είναι το μεγάλωμα της πίτας. Είναι κάτι που έξι χρόνια το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα το συνεχίσει να το κάνει με μεγαλύτερη ένταση».

