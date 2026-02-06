Τελευταία Νέα
Διαβήτης & Παχυσαρκία: Πρόληψη, κίνδυνοι και οι σύγχρονες λύσεις (video)

Στην εκπομπή «Τι λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη φιλοξενήθηκε ο ειδικός παθολόγος και διαβητολόγος, Χαράλαμπος Καπερνόπουλος, σε μια επίκαιρη συζήτηση για τη μάστιγα του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας. Ο κ. Καπερνόπουλος εξήγησε πώς ο διαβήτης αναπτύσσεται συχνά ως ένας ‘’αθόρυβος εχθρός’’ χωρίς συμπτώματα, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των περιστατικών σε μικρά παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενή σύνδεση της νόσου με το περιττό σωματικό βάρος, το οποίο λειτουργεί ως ο βασικός ‘’πυροκροτητής’’ για την εμφάνιση της πάθησης. Κλείνοντας ο γιατρός έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πρόληψης, τονίζοντας ότι η σωστή διατροφή και η αλλαγή τρόπου ζωής μπορούν να αναστρέψουν την πορεία της νόσου και ότι όλα αντιμετωπίζονται.

