Διευθυντές υπουργείων και δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Έπαιζαν έως και 1 εκατ. ευρώ

“Φρένο” σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη έρευνα η ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε περίπου 200 πρόσωπα, τα οποία υπό το μανδύα της νομιμότητας έπαιζαν μέσω 10 περίπου στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων χρηματικά ποσά που έφθαναν ακόμη και το ένα εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των προσώπων αυτών συγκαταλέγονται ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων. Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε, τα χρηματικά ποσά που έπαιζαν στις στοιχηματικές εταιρείες ήταν άγνωστης προέλευσης και αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφερόντουσαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ανεξάρτητη αρχή έφτασε στα ίχνη των συγκεκριμένων προσώπων συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν.

