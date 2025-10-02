Διήμερο αφιέρωμα στις Παγκόσμιες Ημέρες της Νόσου Alzheimer’s και της Τρίτης Ηλικίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer’s (21 Σεπτεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1 Οκτωβρίου), ο Δήμος Τρίπολης διοργανώνει ένα διήμερο αφιέρωμα αφιερωμένο στη φροντίδα, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2025 και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από θέματα υγείας, μνήμης, πρόληψης και ψηφιακής ένταξης της Τρίτης Ηλικίας.
Μέσα από ενημερωτικά περίπτερα, ομιλίες ειδικών και εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, να αντλήσουν πρακτικές συμβουλές και να γνωρίσουν εργαλεία που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Η εκδήλωση συνδυάζει τη γνώση με την πράξη, επιδιώκοντας να φέρει σε πρώτο πλάνο την αξία της Τρίτης Ηλικίας και τη σημασία της φροντίδας και της υποστήριξής της σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ, ώρα 10:00-13:00
- Περίπτερο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ώρα 18:00-20:00
- Εισαγωγή
- Ενημερωτικές ομιλίες
Εμπνεόμαστε από την Τρίτη Ηλικία, είμαστε δίπλα τους με πράξεις
Κλειώ Κορώνη-Παπαντωνίου, Παιδίατρος – Αντιδήμαρχος Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Τρίπολης
Καθαρότερη ακοή, καθαρότερη σκέψη;
Συμπεράσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος SMARTBEAR στην Πελοπόννησο
Αθανάσιος Μπίμπας, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Διευθυντής, Α’ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φυσιολογική μνήμη και φυσιολογική λήθη
Κωνσταντίνος Πόταγας, Καθηγητής Νευρολογίας/Νευροψυχολογίας, Διευθυντής Μονάδας Νευροψυχολογίας και Διαταραχών του Λόγου, Α΄Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Υπέρταση μύθοι και αλήθειες
Κωνσταντίνος Βέμμος , Παθολόγος, Πρώην διευθυντής Μονάδας εγκεφαλικών ΓΝ Αλεξάνδρας
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ, ώρα 10:00-13:00
- Περίπτερο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ώρα 10:00-11:30
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΝΤΩΡ, ώρα 11:30-13:00
Θέσεις περιορισμένες, δηλώσεις συμμετοχής: 2710 243757 (ΚΑΠΗ), 2710 556294 (ΜΕΝΤΩΡ)
- Εργαστήριο (workshop) για την ενδυνάμωση των ψηφιακών ικανοτήτων των ηλικιωμένων
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ώρα 18:00-20:00
- Χαιρετισμοί
- Ενημερωτικές ομιλίες
Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων με τη χρήση ενός ασφαλούς και παιγνιώδους περιβάλλοντος εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Πληροφορικός, Senior IT Manager, ΕΚΠΑ
Άνοια πρόληψη και θεραπεία: Υπάρχει ελπίδα;
Αντώνιος Πολίτης, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Μονάδας Ψυχογηριατρικής, Α΄Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Εγκέφαλος και φύλο
Χριστίνα Δάλλα, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Mediterranean Neuroscience Society, Πρόεδρος Hellenic Brain Society
Ψυχικές διαστάσεις της εμμηνόπαυσης
Ιωάννης Ζέρβας, Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχοσωματικής Ιατρικής, Διευθυντής Προγράμματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ