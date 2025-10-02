Διήμερο αφιέρωμα στις Παγκόσμιες Ημέρες της Νόσου Alzheimer’s και της Τρίτης Ηλικίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer’s (21 Σεπτεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1 Οκτωβρίου), ο Δήμος Τρίπολης διοργανώνει ένα διήμερο αφιέρωμα αφιερωμένο στη φροντίδα, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2025 και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από θέματα υγείας, μνήμης, πρόληψης και ψηφιακής ένταξης της Τρίτης Ηλικίας.

Μέσα από ενημερωτικά περίπτερα, ομιλίες ειδικών και εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, να αντλήσουν πρακτικές συμβουλές και να γνωρίσουν εργαλεία που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Η εκδήλωση συνδυάζει τη γνώση με την πράξη, επιδιώκοντας να φέρει σε πρώτο πλάνο την αξία της Τρίτης Ηλικίας και τη σημασία της φροντίδας και της υποστήριξής της σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.