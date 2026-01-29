Δημήτρης Πτωχός: «Όταν ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο, τα έργα αποκτούν νόημα»

Με κεντρικό μήνυμα ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται ορατή στην καθημερινότητα των πολιτών, πραγματοποιείται στο Ναύπλιο η διήμερη εκδήλωση με τίτλο «ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας», από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του ΕΣΠΑ ως βασικού εργαλείου περιφερειακής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι «η Πελοπόννησος είναι μια Περιφέρεια που αλλάζει, που σχεδιάζει μεθοδικά και υλοποιεί με συνέπεια, με στόχο τα αποτελέσματα να φτάνουν καθαρά και απτά στον πολίτη».

Ο κ. Πτωχός τόνισε ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι σήμερα παρόντα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, από τις σχολικές και ιατρικές μονάδες, τις κοινωνικές δομές και τη διαχείριση των υδατικών πόρων, έως τις υποδομές, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον κοινό σχεδιασμό, γεγονός που αναγνωρίζεται τόσο από τους ίδιους τους Δημάρχους όσο και από τους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά, λόγω της περιοχής που φιλοξενεί την εκδήλωση, έγινε στο έργο αποκατάστασης των κατολισθήσεων στο Μονοπάτι της Αρβανιτιάς, ένα έργο που εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» και, όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, βρίσκεται πλέον κοντά στην υπογραφή της σύμβασης, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα για την πόλη του Ναυπλίου. Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, ως παράδειγμα έργων με σαφές αναπτυξιακό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Παρουσιάζοντας την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός σημείωσε ότι οι προσκλήσεις έχουν φτάσει το 127% του προϋπολογισμού, οι εντάξεις το 71% και η απορρόφηση το 36%, ενώ η ζήτηση στις δράσεις επιχειρηματικότητας ξεπέρασε το 400% του αρχικού προϋπολογισμού. Όπως υπογράμμισε, «οι πόροι υπάρχουν – η πρόκληση είναι η σωστή, γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίησή τους, ώστε να μετατρέπονται σε έργα με χειροπιαστό αποτέλεσμα».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής. Ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσα από τη δουλειά και τα αποτελέσματά της, συμβάλλει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο, αποδεικνύοντας στην πράξη τον ουσιαστικό ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στη μείωση των ανισοτήτων και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης καλωσόρισε στην Πελοπόννησο τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), Nicola De Michelis, με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας και επισκέψεις σε έργα ΕΣΠΑ. Όπως ανέφερε και ο κ. De Michelis είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά ότι «η Πελοπόννησος αλλάζει».

Οι εργασίες της διήμερης εκδήλωσης ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις φορέων, αυτοδιοικητικών και δικαιούχων, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο του ΕΣΠΑ στη στήριξη της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης μετάβασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.