Δημήτρης Πτωχός: «Στρατηγικό ορόσημο για την Ελλάδα οι συμβάσεις έρευνας υδρογονανθράκων»

Ένα νέο, στρατηγικής σημασίας κεφάλαιο για την ενεργειακή προοπτική της Ελλάδας σηματοδοτεί η υπογραφή και παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στην επίσημη παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Περιφέρειας σε ένα εγχείρημα εθνικής σημασίας.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε:

«Οι υπογραφές των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης σηματοδοτούν ένα στρατηγικό ορόσημο για την Ελλάδα και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για την ενεργειακή προοπτική της χώρας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε θεσμικά, με πλήρη επίγνωση της σημασίας του εγχειρήματος. Ήδη από τον Ιούλιο, η αρμόδια Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας είχε διατυπώσει θετική γνωμοδότηση για το σχετικό πρόγραμμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, ασκώντας τον θεσμικό της ρόλο σε ένα ζήτημα εθνικής σημασίας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στην Ελληνική ΑΟΖ.

Πρόκειται για μια προσπάθεια ετών που σήμερα φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνέχειας και της σταθερής προσήλωσης σε στόχους που υπερβαίνουν κόμματα και πολιτικούς κύκλους.

Η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας, να συμβάλει στην ενεργειακή επάρκεια και την ασφάλεια της χώρας και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Είναι ταυτόχρονα μια εξέλιξη που απαιτεί σοβαρότητα και ευρύτερη συνεννόηση, καθώς αφορά το κοινό συμφέρον και τις επόμενες γενιές.

Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τους συνεργάτες του και όλους όσοι συνέβαλαν με υπευθυνότητα και προσήλωση στην ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής προσπάθειας».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, χαιρετισμούς και ομιλίες απηύθυναν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, ο Αντιπρόεδρος Global New Ventures της Chevron Gavin Lewis, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος, οι οποίοι ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία των συμφωνιών για την ενεργειακή ασφάλεια, την ανάπτυξη και τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, οι Υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς και Νίκος Τσάφος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμης Μπακογιάννης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, ο τέως Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, καθώς και εκπρόσωποι των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ιδιωτικού τομέα.