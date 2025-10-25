Δημογραφικό: Περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις σε 15 νομούς… επί 41 έτη

Το δημογραφικό στη χώρα εντοπίζεται όλο και πιο συχνά ως πρόβλημα αλλά χρειάζεται μια προσεκτικότερη ματιά στα διαθέσιμα στοιχεία.

«Αν η πορεία γεννήσεων και θανάτων σε εθνικό επίπεδο καθώς και οι επιπτώσεις της, άμεσες και απώτερες, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και η «υπογεννητικότητα» κυριαρχεί την τελευταία δεκαετία στον δημόσιο διάλογο, ελάχιστα μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί -και προφανώς πολύ λίγο μας έχουν προβληματίσει- οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που κρύβονται κάτω από τους μέσους εθνικούς όρους», αναφέρει στο ΑΠΕ ο αφυπηρετήσας καθηγητής Δημογραφίας του Παν. Θεσσαλίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ) Βύρων Κοτζαμάνης, ο οποίος εξετάζει στο τελευταίο ψηφιακό δελτίο του ΙΔΕΜ, την εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από το 1980 μέχρι σήμερα.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές, σύμφωνα με τον κ. Κοτζαμάνη, «αποτυπώνονται πλέον σε όλους τους δημογραφικούς δείκτες, και, προφανώς, και στα φυσικά ισοζυγία (γεννήσεις-θάνατοι). Συσσωρευτικά δε, μας δηλώνει, «αυτές υποθηκεύουν, εκτός των άλλων την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, καθώς επηρεάζουν τον δυναμισμό πολλών περιοχών μας στις οποίες έχουμε για σειρά ετών αρνητικά φυσικά ισοζύγια και υψηλούς ρυθμούς μείωσης και γήρανσης του πληθυσμού και οδηγώντας τες στην δημογραφική τους κατάρρευση».

