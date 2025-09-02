Δημόσιες επενδύσεις 2026: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα δεκαετιών με προϋπολογισμό 16,7 δισ. ευρώ

Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις πρόκειται να υλοποιήσει η κυβέρνηση εντός του 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα των τελευταίων 16 ετών συνολικού προϋπολογισμού 16,7 δισ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Συγκεκριμένα, η επένδυση αφορά ένα απαιτητικό έργο, καθώς το ΤΑΑ ολοκληρώνεται οριστικά το 2026 και η μη αξιοποίηση των πόρων θα έχει κόστος για την οικονομία. Για τον ορθό προγραμματισμό και την παρακολούθηση των έργων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2026, σύμφωνα με το ertnews.

