Διπλό κέρδος για όσους ανοίξουν τα κλειστά σπίτια από το 2026

Νέα ευκαιρία ανοίγει από το 2026 για χιλιάδες ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ή ανενεργά διαμερίσματα. Το οικονομικό επιτελείο ενεργοποιεί συνδυαστικά δύο μέτρα που υπόσχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην αγορά κατοικίας: το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», ενώ παράλληλα επεκτείνει και τη φοροαπαλλαγή τριετίας για τους ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν εκ νέου τα ακίνητά τους προς μακροχρόνια μίσθωση. Ουσιαστικά, όποιος προχωρήσει σε ανακαίνιση και στη συνέχεια νοικιάσει το ακίνητό του για τουλάχιστον τρία χρόνια θα έχει διπλό όφελος – κρατική επιδότηση για τις εργασίες και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράξει.

Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με ειδική πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπου το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν του δεύτερου. Παράλληλα, δίνεται ευελιξία στις περιπτώσεις ενοικίασης σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων λειτουργών -εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και ένστολους- όπου τα συμβόλαια μπορούν να είναι ακόμη και εξαμηνιαία χωρίς να χάνεται το φορολογικό πλεονέκτημα. Ετσι, ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα άφηναν τα σπίτια τους κενά ή τα διέθεταν σε βραχυχρόνια μίσθωση έχουν πλέον κάθε λόγο να τα επαναφέρουν στην αγορά.

