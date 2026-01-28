«Διπλός» ΕΝΦΙΑ φέτος για τα κλειστά ακίνητα – Τα κριτήρια

Τελευταία Νέα
Διπλάσιο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν εφέτος τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) για τα χιλιάδες κλειστά ακίνητα που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους αναξιοποίητα, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης.

Από τα τελευταία στοιχεία προκύπτει ότι οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers άλλα 11.000. Από αυτά, τα 7.000 είναι οικιστικά, με το συνολικό κόστος του διπλού φόρου να υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με το διπλάσιο φόρο θα αποσταλούν στους κατόχους των ακινήτων έως το τέλος Φεβρουαρίου, καθώς από το τρέχον έτος ενεργοποιείται η σχετική διάταξη η οποία και θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2028.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του μέτρου θα κατευθυνθούν σε δράσεις για την στήριξη της στεγαστικής πολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ 
