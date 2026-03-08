Τελευταία Νέα
Δισαρχιερατική Θ. Λειτουργία, Χειροτονία Διακόνου & Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου στο Κιάτο Κορινθίας

Στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιάτου τελέσθηκε την Κυριακή Β’ Νηστειών 8 Μαρτίου 2026 Δισαρχιερατική Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παύλου και συλλειτουργούντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών κ. Αγαπίου, με τη συμμετοχή πλειάδας Ιερέων και Διακόνων.

Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε η εις Διάκονον Χειροτονία του Οσιολογιωτάτου Μοναχού π. Παϊσίου Γκόρες, ενώ προ της Απολύσεως, προτάσει του Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παύλου, ο Θεοφ. Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος χειροθέτησε εις Πρωτοπρεσβύτερο το νέο προϊστάμενο του Ι. Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιάτου και νέο Αρχιερατικό Επίτροπο Σικυώνος π. Δημήτριο Μπαλλά.

Στη Θ. Λειτουργία συμμετείχαν πλήθος πιστών και εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, μεταξύ των οποίων η Βουλευτής Κορινθίας κα. Σούκουλη, ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος και ο Αστυνομικός Διοικητής Κιάτου κ. Γεώργαρης.

