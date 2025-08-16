Τελευταία Νέα
Δωρεάν αναλήψεις από ATM: Ποιες αλλαγές έχουν γίνει στις προμήθειες των τραπεζών

Από τη Δευτέρα (11.8.2025) βρίσκεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τις αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος των τραπεζικών προμηθειών για τους καταναλωτές.

Με βάση τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε, εφαρμόζεται εθνικό πλαφόν ύψους 1,50 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών από ATM, καταργώντας τις υψηλότερες χρεώσεις από προμήθειες που ίσχυαν έως σήμερα.

Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τους πολίτες, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη τραπεζική παρουσία, όπου πολλές φορές αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν μηχανήματα διαφορετικής τράπεζας από τη δική τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

