Δράσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία», σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας, διοργανώνουν, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σακχαρώδη Διαβήτη, ενημερωτική δράση στο Δημαρχείο Καλαμάτας (Αθηνών 99) την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

Πρόγραμμα

08:00-11:00: (ισόγειο κεντρικού κτηρίου)

Μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης από εθελοντές του Τομέα Υγείας του Ε.Ε. Σ.

Οι Επισκέπτριες Υγείας της 1,2 &3 ΤΟΜΥ Καλαμάτας και του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας θα διενεργούν τεστ ανίχνευσης κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη για την επόμενη 10ετια με τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου.

Αξιολόγηση ακουστικής ικανότητας

11:00-12:00: (Αίθουσα Συσκέψεων κεντρικού κτηρίου – 2ος όροφος)