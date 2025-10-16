Δύο φάσεις κακοκαιρίας φέρνουν βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας -Η πρόγνωση των μετεωρολόγων

Το επόμενο πενθήμερο η χώρα θα επηρεαστεί από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα και δευτερευόντως σε κεντρική Στερεά, Πελοπόννησο και τμήματα της Θεσσαλίας.

Η πρώτη φάση θα εκδηλωθεί από Παρασκευή ξημερώματα έως Σάββατο μεσημέρι, ενώ η δεύτερη θα πλήξει τη χώρα από Κυριακή έως Δευτέρα βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μέτριοι, με ενίσχυση στο Ιόνιο την Παρασκευή, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή. Το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί, πριν νέο κύμα επηρεάσει τη χώρα

Μαρουσάκης: Έρχεται νέα επιδείνωση από την κεντρική Μεσόγειο -Πού θα πέσουν οι βροχές

Για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα διαρκέσουν και την επόμενη εβδομάδα προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως αναφέρει, ο καιρός παραμένει φθινοπωρινός, με βροχές που θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας.

«Οι βροχές θα είναι περισσότερες μέρα με τη μέρα στη δυτική Ελλάδα και προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου την Παρασκευή περιμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα και καταιγίδες. Πιο ήπια θα είναι τα φαινόμενα πιο ανατολικά», σημείωσε ο μετεωρολόγος του OPEN.

