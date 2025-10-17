ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00, η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για άτομα άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω σε νέες θέσεις εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση από 50% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 1.004,80 ευρώ για 18 μήνες.

