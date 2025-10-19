Εφθασαν στα δικαστήριας Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα (video)

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έφθασαν στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, οι οποίοι θα βρεθούν ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού, φερόμενου ως δράστη, ο οποίος είχε αρνηθεί να απολογηθεί κατά τη σύλληψή του στη ΓΑΔΑ. Ο νεαρός κατονομάστηκε ως φυσικός αυτουργός από τον συνομήλικό του, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές και ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε ως συνεργός.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε χωρίς επιφύλαξη σε ειδική αίθουσα της ΓΑΔΑ από τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του φονικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ρούχα που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης τη μοιραία νύχτα – τα οποία βρέθηκαν στην οικία του κατά τη σύλληψη – δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας. Εξετάζεται επίσης το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός μετά το διπλό φονικό, από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κολύμπησε επί 7–8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.