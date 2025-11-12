«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην Δήμαρχος Κυπαρισσίας Ηλίας Τσίγγανος

Έναν άνθρωπο του η παρουσία του και το ήθος του συνδυάστηκε με την προσφορά του στον τόπο, αποχαιρετά η Μεσσηνία. Ο μακροβιότερος Δήμαρχος Κυπαρισσίας, ο Ηλίας Τσίγγανος απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο της περιοχής όπου και νοσηλευόταν. Υπηρέτησε τον τόπο του 23 χρόνια ως Δήμαρχος και 11 Δημοτικός Σύμβουλος, και, άφησε ένα μεγάλο και ουσιαστικό αποτύπωμα με έργα που ανέδειξαν την περιοχή. Μεγάλη η συνεισφορά του στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην πολιτική ως στέλεχος της ΝΔ. Οι πληροφορίες για την νεκρώσιμη ακολουθία πρόκειται να ανακοινωθούν προσεχώς.