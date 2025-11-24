Εγκαταλείπουν τα πράσινα και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια οι καταναλωτές

Σταθερά πτωτική πορεία χαρακτηρίζει φέτος τα πράσινα τιμολόγια, ως προς τον αριθμό καταναλωτών που τα επιλέγουν.

Το νέο δελτίο της ΡΑΑΕΥ για την αγορά λιανικής φανερώνει ότι τα πράσινα ξεκίνησαν τη φετινή χρονιά στους 4.140.451 μετρητές και τον Αύγουστο περιορίστηκαν στους 3.681.818, έχοντας χάσει πάνω από 450.000 «πελάτες». Την ακριβώς αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα μπλε σταθερά προϊόντα, με ένα καθαρό κέρδος 513.922 μετρητών.

Στην πιο δραστήρια κατηγορία των μη οικιακών μετρητών, η εικόνα είναι αντίστοιχη, καθώς τα πράσινα έχασαν σχεδόν 59.000 φέτος. Αντίστοιχα, τα μπλε ενισχύθηκαν κατά περίπου 76.000 ρολόγια, αγγίζοντας τα 352.698 τον Αύγουστο.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι τα κίτρινα τιμολόγια ακολουθούν σχετικά σταθερή πορεία στο σύνολό τους, με μια διακύμανση μεταξύ 885.000 και 811.000 στο εννεάμηνο.

Ειδικότερα, στα κίτρινα τιμολόγια, τα προϊόντα ex post έχασαν 74.683 οικιακούς μετρητές στο εννεάμηνο, ενώ τα ex ante κέρδισαν 29.594.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του news247.gr πατώντας εδώ