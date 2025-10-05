Εικονικά τιμολόγια: Προφυλακιστέοι πέντε από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα -Τι κατέθεσε ο φερόμενος αρχηγός – Συνεχίζονται οι απολογίες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους που οδηγήθηκαν χθες στον ανακριτή για το κύκλωμα που θησαύριζε μέσω εικονικών τιμολογίων και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα.

Στην φυλακή οδηγήθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, που είναι πρόεδρος του Αχαρναϊκού. Σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχθηκε μόνο ότι γνωρίζεται με πολλά από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες.

Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος αρχηγός

«Όλες μου οι εταιρικές συμμετοχές είναι αυτές που ρητώς δηλώνω, αρνούμενος ότι χρησιμοποιώ «αχυρανθρώπους» και «εικονικές εταιρίες», όπως αβασίμως και με αόριστες και αναπόδεικτες πιθανολογήσεις αιτιάται η Οικονομική Αστυνομία. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική: γνωρίζομαι με όλους τους εμπλεκόμενους στην παρούσα δικογραφία, με πολλούς εξ αυτών συνδέομαι και φιλικά, πλην όμως, η συνεργασία μας ήταν ακριβώς και μόνον στο επίπεδο που σας περιέγραψα», υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των ερευνών των διωκτικών αρχών και υποστήριξε ότι δεν έχει φοροδιαφύγει ούτε κατά ένα ευρώ.

Φέρεται κατά την απολογία του να ισχυρίστηκε: «Από την αστυνομική επιχείρηση που διενεργήθηκε, δεν προέκυψε κανένα εύρημα που να με ενοχοποιεί. Δεν ευρέθησαν χρήματα, δεν ευρέθησαν ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί, δεν καταδείχθηκε αντιστοίχως ροή χρήματος από οποιονδήποτε προς εμένα, γεγονός που αναγκάστηκε να συνομολογήσει η Οικονομική Αστυνομία. Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ».

Για τη σχέση του με τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος μίλησε εκτενώς ένας εκ των εμπλεκόμενων λογιστών, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του.

«Σε ανύποπτο χρόνο μου τηλεφώνησε εκ νέου για να συνεργαστούμε. Με ενημέρωσε πως τόσο ο ίδιος, όσο και διάφοροι φίλοι του και συνεργάτες του είχαν πολλές εταιρίες στην κατοχή τους, και έψαχναν λογιστή. Εγώ από την μία ήμουν αρκετά επιφυλακτικός, αλλά από την άλλη έβλεπα ως μία επαγγελματική ευκαιρία, το να αποκτήσω πελάτες, επιχειρηματίες. Ζήτησα στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσω μαζί τους ή να με φέρει σε επαφή μαζί τους, αλλά μου ανέφερε πως δεν χρειάζεται προς το παρόν, αρκεί να του έδινα τον ΑΦΜ μου, προκειμένου να με εξουσιοδοτήσουν για να κάνω άμεσα κάποιες επείγουσες εργασίες, για τις οποίες θα πληρωνόμουν αρκετά καλά», υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος λογιστής και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη συνομιλία μου με κανέναν συγκατηγορούμενο μου και τίποτα αξιόποινο δεν βρέθηκε στην οικία μου και στο λογιστικό μου γραφείο. Δεν γνωρίζω κανέναν συγκατηγορούμενό μου, πλην του φερόμενου ως αρχηγού με τον οποίο δεν είχα επαφές παρά μόνον κάποιες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού».

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ