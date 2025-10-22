Eκδηλώσεις της ΠΕ Μεσσηνίας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Εκδηλώσεις διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Γενικός σημαιοστολισμός από την ογδόη πρωινή ώρα της 25ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου

10:00 Επετειακές ομιλίες και εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

11:00 Απότιση φόρου τιμής με κατάθεση στεφάνων από μαθητές και μαθήτριες, στους ανδριάντες των Ηρώων (Κεντρική Πλατεία) και στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη (Παραλία).

11:30 Απότιση φόρου τιμής με κατάθεση στεφάνων από μαθητές και μαθήτριες, προσκόπους και μέλη του Σ.Ε.Ο, στο Ηρώο των Πεσόντων (Πλατεία 23ης Μαρτίου)

Φωταγώγηση, κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου, των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών

07:00 Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες στις εκκλησίες με τη φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

08:00 Έπαρση της Σημαίας στην πλατεία 23ης Μαρτίου από διμοιρία απόδοσης τιμών του 9ου Σ.Π. ΚΕΝ Καλαμάτας

10:15 Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Μάριο Αθανασόπουλο, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ι.Ν., 10:05

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων (πλατεία 23ης Μαρτίου) από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων και των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών στο Μνημείο των Ηρώων, όπου θα τηρηθεί σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του Έθνους. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμάτας.

11:00 Παρέλαση (κεντρική πλατεία): Δημοτικής Φιλαρμονικής, μαθητών – μαθητριών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ, Πολιτιστικών Συλλόγων, Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μεσσηνίας, Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μελών του Ε.Ε.Σ., μελών του Σ.Ε.Ο., προσκόπων, του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και μηχανοκίνητου τμήματος της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, της Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Χώρος της παρέλασης ορίζεται ο πεζόδρομος της οδού Αριστομένους έως τη συμβολή της με την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου.

17:30 Υποστολή της Σημαίας

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Παρακαλούνται όπως φροντίσουν για τα σχετικά με: Την οργάνωση των ιεροτελεστιών: η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας Τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων: το 9ο Σ.Π. – ΚΕΝ Καλαμάτας

Τον σημαιοστολισμό, τη φωταγώγηση, την παρουσία της Φιλαρμονικής και την προετοιμασία του χώρου: ο Δήμος Καλαμάτας

Την τήρηση της τάξης: η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας

Το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης θα έχει ο υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού κ. Βασίλειος Γεωργιόπουλος.

Τελετάρχης ορίζεται ο Δημήτριος Καραμπέτσος, υπάλληλος της Π.Ε. Μεσσηνίας. Παρουσίαση της τελετής η Καλλιρρόη Κομπότη, υπάλληλος της Π.Ε. Μεσσηνίας