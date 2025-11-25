Εκδήλωση – αφιέρωμα στον «Λεωνίδα της Κερύνειας» στον ήρωα Νικόλαο Κατούντα (video)

Εκδήλωση – αφιέρωμα με θέμα «Ο Λεωνίδας της Κερύνειας, Αντιστράτηγος Νικόλαος Κατούντας: Ο μεγάλος ήρωας της Κύπρου και της Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα από το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι κ.κ.: Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (μαγνητοσκοπημένο μήνυμα), Σταύρος Αυγουστίδης, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Δημήτριος Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου και Αθανάσιος Κατσής, καθηγητής και πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για τον ήρωα αντιστράτηγο Νικόλαο Κατούντα μίλησαν οι κ.κ.: Άγγελος Συρίγος, π. υφυπουργός, βουλευτής και αν. καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Πέτρος Παπαπολυβίου, αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής και εκδότης, Γεώργιος Πραχαλιάς, στρατιωτικός ε.α. και γεωπολιτικός, Θανάσης Χρήστου, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συντονισμό είχε η δημοσιογράφος και φιλόλογος Βίκυ Φλέσσα.