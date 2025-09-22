Εκπνέει η προθεσμία για υπαγωγή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

Λήγει σήμερα Δευτέρα 22/09/2025 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς λογαριασμούς taxis.

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

• Της φορολογικής δήλωσης 2024, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.

• Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2024), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Πώς να δείτε αν είστε δικαιούχοι

Για να ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, ακολουθήστε τα εξής 6 βήματα:

