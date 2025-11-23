Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EKT – Πώς να μετρήσετε τον προσωπικό σας πληθωρισμό

Η έννοια του πληθωρισμού κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια οικονομική ειδησεογραφία. Αν και υπάρχει αποκλιμάκωση, οι τιμές παγκοσμίως διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας πονοκέφαλο σε κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες, που αναζητούν τρόπους να αναχαιτίσουν το κύμα ακρίβειας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θέτει την σταθερότητα στις τιμές ως βασικό πυλώνα για την άσκηση της νομισματικής της πολιτικής, δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τον υπολογισμό του «προσωπικού πληθωρισμού».

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
