Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι μπαίνουν στο πλαίσιο ενίσχυσης – Ποια είναι τα κριτήρια

Σε μια συγκυρία όπου το κόστος διαβίωσης παραμένει αυξημένο και η καθημερινότητα πολλών νοικοκυριών πιέζεται, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος ενόψει Πάσχα. Η συγκεκριμένη ενίσχυση σχεδιάζεται ως μια στοχευμένη παρέμβαση με καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα, με σκοπό να προσφέρει προσωρινή οικονομική ανακούφιση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες.

Το μέτρο δεν έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Αντιθέτως, βασίζεται σε ένα πλέγμα εισοδηματικών, ηλικιακών και κοινωνικών κριτηρίων, ώστε η ενίσχυση να κατευθυνθεί σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Η φιλοσοφία του επιδόματος δεν αφορά την κάλυψη συνολικών αναγκών, αλλά τη στήριξη βασικών δαπανών της εορταστικής περιόδου, σε μια χρονική στιγμή όπου οι υποχρεώσεις αυξάνονται.

Οι βασικές ομάδες που εξετάζονται

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, ιδίως όσοι λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη κάτω από συγκεκριμένα όρια. Για αυτή την κατηγορία εξετάζεται η καταβολή υψηλότερων ποσών, αναγνωρίζοντας ότι το περιθώριο κάλυψης απρόβλεπτων εξόδων είναι περιορισμένο.

