Έλεγχος σε δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα από μικτό κλιμάκιο (video)

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε έξοδος μικτού κλιμακίου, το οποίο αποτελούνταν από υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Το κλιμάκιο προέβη σε έλεγχο – αυτοψία σε δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς στις περιοχές Άνθεια και Θουρία, στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς .

Ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσει τους τακτικούς ελέγχους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προστασία των ζώων συντροφιάς, καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.